O treinador do Sporting disse hoje que se a vantagem para os perseguidores na I Liga de futebol aumentou em um mês, também a podem perder no mesmo período, na antevisão ao Gil Vicente, da 18.ª jornada.

"Da mesma forma que mudou num mês, quando tínhamos uma vantagem pequena, no próximo mês poderia mudar para o contrário. A equipa continua a ser nova, mudámos muito de um ano para o outro, e sabemos que ainda vamos sofrer muito. Os períodos maus podem acontecer a qualquer equipa, vamos jogo a jogo", reforçou Rúben Amorim.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, na antevisão ao encontro que marca o arranque da segunda volta do campeonato, em Barcelos, o técnico falou de uma Gil Vicente "que se reforçou" e que "pode jogar em dois sistemas", o que complica a observação.