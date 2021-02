Covid-19

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou hoje que as restrições adotadas para conter a covid-19 e as novas variantes do vírus criam "riscos significativos" à economia da zona euro, mas disse ter esperança na vacinação.

"O início das campanhas de vacinação em toda a zona euro proporciona a luz ansiosamente esperada no final do túnel, mas ao mesmo tempo o ressurgimento dos casos de covid-19, as mutações do vírus e as medidas rigorosas de contenção constituem um risco negativo significativo para a atividade económica da zona euro", declarou Christine Lagarde.

Falando no arranque da sessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a responsável vincou que "a pandemia gerou uma grave crise de saúde pública e económica" e uma "contração económica sem precedentes".