Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) revelou hoje que 97% dos seus profissionais vacinados contra a covid-19 apresentam anticorpos protetores contra a doença.

Em comunicado, o CHUC informa que vacinou até agora 4.458 funcionários, o que representa 55% do universo de trabalhadores da instituição, que reúne vários hospitais e serviços de saúde públicos de Coimbra.

"Na primeira avaliação pós vacinal dos cerca de 2.100 funcionários vacinados (primeiro grupo que aderiu e já com as duas doses), cerca de 97% respondeu de forma adequada produzindo anticorpos em níveis elevados, garantindo assim, com elevado grau de probabilidade, uma proteção contra a estirpe para a qual foi desenvolvida esta vacina", adianta, ao divulgar "alguns dados preliminares" do processo.