Covid-19

A Itália registou 7.970 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em linha com o registado nas últimas semanas, enquanto mais de um milhão de pessoas já estão imunizadas, informou hoje o Ministério da Saúde.

À semelhança de todas as segundas-feiras, o número de infetados desceu em relação a outros dias de semana pelo facto de se realizarem menos testes que o habitual.

No total, a Itália (60,3 milhões de habitantes) regista 2.644.707 pessoas que contraíram o vírus desde o primeiro caso detetado no país, em 21 de fevereiro de 2020, com um total de 91.580 mortos.