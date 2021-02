Actualidade

O anúncio do concurso público para a desconstrução do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vai ser publicado, na terça-feira, em Diário da República (DR), pelo preço base 1,7 milhões de euros, foi hoje divulgado.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente daquela sociedade VianaPolis, Tiago Delgado, explicou que "após a publicação do anúncio no DR, na terça-feira, as empresas interessadas dispõem de 30 dias para apresentarem propostas, sendo que o prazo de desconstrução do edifício Jardim, localmente conhecido como prédio Coutinho, é de seis meses".

Segundo Tiago Delgado a desconstrução do edifício deverá iniciar-se "o mais tardar em outubro".