Covid-19

A Câmara de Mira está a garantir refeições e equipamentos aos alunos mais vulneráveis do concelho, disse hoje este município do litoral do distrito de Coimbra.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município presidido por Raul Almeida, diz que, "perante a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, a Câmara Municipal de Mira garantiu, desde logo, a distribuição das refeições escolares aos alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, cujos encarregados de educação tenham solicitado o serviço".

"As refeições são distribuídas diariamente nas diversas localidades e entregues diretamente aos alunos, evitando deslocações. Tudo isto possível através da articulação dos serviços da área da Ação Social e da Educação do Município e do Agrupamento de Escolas de Mira, chegando aos alunos do ensino pré-escolar, 1.º, 2.º,3.º ciclos e secundário", explana a nota de imprensa.