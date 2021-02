Actualidade

A Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal (CCT) emitiu um parecer negativo à decisão de encerramento da refinaria da Galp no Porto, que classificou como irracional e "cega", criticando ainda o comprometimento do Governo com os grandes grupos económicos.

"A CCT emite parecer negativo relativamente à decisão da Administração de encerramento da refinaria do Porto", lê-se no documento divulgado pela comissão.

Para os trabalhadores da Petrogal a decisão de encerramento da refinaria "não tem racional económico, é cega" e resulta de um "sistema monstruoso" que visa, exclusivamente, a obtenção de lucro, sem considerar o impacto económico e social.