Actualidade

Entre as mais de três mil pessoas que usaram os regimes excecionais de regularização tributária (RERT) para declararem em Portugal património oculto no exterior, há 188 classificadas como Grandes Contribuintes, tendo aproveitado para regularizar 853,1 milhões de euros.

Estes dados constam de um relatório sobre estes regimes extraordinários, lançados em 2005 (RERT I) 2010 (RERT II) e 2012 (RERT III), que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) enviou ao parlamento.

O documento é ainda provisório, sendo que esta foi a primeira vez que, por força de uma disposição legal incluída no Orçamento do Estado para 2019, a AT pode ter acesso à informação que consta nas declarações pelos contribuintes ao abrigo destas 'amnistias fiscais' que lhe permitiram declarar e regularizar fiscalmente rendimentos que detinham no exterior, pagando taxas de imposto reduzidas.