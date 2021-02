Covid-19

A professora Célia Bernardo deixou a casa em Ribeiro de Cima, Castro Laboreiro, por falta de rede móvel para as aulas à distância, mudou-se para outra habitação no centro de Melgaço, mas só conseguiu cobertura na escola.

"Ando com a casa às costas. Em Ribeiro de Cima, Castro Laboreiro, não há rede móvel e a rede fixa é um problema autêntico. A maior parte das vezes, estamos sem telefone e a Internet ligada ao telefone é super lenta. Mudei-me para um apartamento na sede do concelho, em Melgaço, e hoje quis dar a aula em casa, com a minha 'net' e não consegui. Deixava, constantemente, de ouvir os meus alunos", explicou a docente.

Em 2017, foi apresentado na Porta de Lamas de Mouro um projeto de interesse público do Ministério do Ambiente para reforçar a cobertura da rede eletrónica móvel no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), no distrito de Viana do Castelo.