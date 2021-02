Actualidade

O Sindicato da Indústria e Comércio Petrolífero (SICOP) afirmou hoje que o anunciado encerramento da refinaria da Petrogal em Matosinhos, no distrito do Porto, "não tem racional económico, é cego e visa exclusivamente a obtenção do lucro".

"A decisão de encerramento da refinaria do Porto não tem racional económico, é cega, resulta do funcionamento de um sistema monstruoso que visa exclusivamente a obtenção do lucro numa lógica imediatista sem considerar o impacto económico e social, tendo o rasto de pobreza como marca de água", afirmou esta estrutura sindical num documento enviado à administração da Petrogal e a que a Lusa teve hoje acesso.

A Galp anunciou em dezembro de 2020 a intenção de concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos este ano.