Actualidade

Os 1,9 milhões de pensionistas com rendimentos até 658,2 euros começaram hoje a receber o aumento extraordinário de 10 euros, com retroativos a janeiro, disse fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Começou hoje a ser paga a atualização extraordinária das pensões relativa a 2021, que irá abranger um total de 1,9 milhões de pensionistas", afirmou à Lusa fonte do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

O ministério destaca que os pensionistas com pensões até 658,2 euros, ou seja, cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), têm direito a um aumento de 10 euros, "o que lhes garante ganhos reais de poder de compra".