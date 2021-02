Actualidade

O escultor Manuel Sousa Pereira, de 81 anos, autor da "Homenagem aos Trabalhadores", em Vila do Conde, morreu hoje, anunciou a cooperativa artística Árvore, no Porto, da qual era sócio honorário.

Em comunicado, a cooperativa "lamenta profundamente" a morte do "escultor Manuel Sousa Pereira, [que] ficará para sempre na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer", e recorda a presença assídua do artista na sua oficina de cerâmica, onde criou uma das suas derradeiras obras, um presépio para o último Natal.

Também a Câmara Municipal de Vila do Conde, em comunicado, anunciou a morte do escultor, que lamentou, recordando "uma vasta e marcante obra", sobretudo no espaço público, "admirada no país, no estrangeiro e particularmente em Vila do Conde".