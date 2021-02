Actualidade

O presidente do Farense reafirmou hoje o "sentimento de revolta" do clube, 18.º e último classificado da I Liga de futebol, contra as arbitragens, garantindo que a equipa vai atingir os seus objetivos "contra tudo e contra todos".

"Hoje, mais uma vez, sentimos que não fomos tratados equitativamente, de igual para igual, como não tem sido o caso em vários jogos desta época. Não entendemos porquê, mas existe, do nosso lado, a perceção muito forte de que, em situações iguais ou parecidas, somos consistentemente penalizados", disse João Rodrigues, após a derrota caseira frente ao Moreirense (0-2), em partida da 18.ª jornada do campeonato.

O dirigente, que no seu percurso de quase cinco anos na liderança da SAD do Farense muito raramente tem falado em público, decidiu "exteriorizar" o "sentimento de revolta" do grupo em conferência de imprensa.