Actualidade

O ministro das Finanças timorense disse hoje que o Tesouro tem atualmente dinheiro suficiente e não necessita de levantamentos adicionais do Fundo Petrolífero (FP), referindo que, tradicionalmente, o primeiro trimestre é marcado por uma baixa execução orçamental.

Rui Gomes disse à Lusa que, nas contas do Tesouro, há atualmente cerca de 266 milhões de dólares (220,3 milhões de euros) pelo que este ano não foram ainda feitos levantamentos do FP, principal fonte do Orçamento Geral do Estado (OGE).

"A gestão de caixa tem um valor crítico de 60 milhões de dólares [49,67 milhões de euros] e só aí há necessidade de fazer levantamentos. Isto tem sido a prática de muitos anos. Costuma-se fazer levantamentos a partir do fim do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre", recordou.