Covid-19

O México registou 3.868 casos e 531 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 166.731 e de contágios para 1.936.013, informaram as autoridades mexicanas.

Com 1,92 milhões de casos, o México ocupa o 13.º lugar no mundo em número de infeções e o terceiro em mortes devido à pandemia, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).