Covid-19

A Bolívia registou 68 mortos e 1.220 infetados com o novo coronavírus, com as autoridades a alertarem nesta segunda-feira para a fraude com vacinas contra a covid-19 nas redes sociais.

O país, com cerca de 11,5 milhões de habitantes, acumula 10.864 óbitos e 229.187 contágios desde março de 2020, quando foi detetado o primeiro caso em território boliviano, de acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).