Hong Kong

Um tribunal de Hong Kong negou hoje a libertação, sob fiança, do crítico do Governo e empresário do setor dos 'media' Jimmy Lai, que enfrenta acusações ao abrigo da nova lei de segurança nacional.

A decisão do Tribunal de Última Instância acontece num momento marcado pela forte pressão do Governo chinês e dos meios de comunicação social estatais para manter Lai sob custódia, argumentando que os crimes contra o Estado são particularmente graves e que possui os meios para fugir da cidade semi-autónoma do sul da China.

Lai, de 72 anos, foi detido numa série de buscas em dezembro que teve como alvo ativistas pró-democracia acusados de envolvimento nos protestos anti-governamentais de 2019.