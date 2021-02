Actualidade

Uma família portuguesa está a apelar às instâncias judiciais federais do Canadá para que "suspendam" a sua deportação, após alegarem "incompetência" de consultores de imigração, disse hoje à agência Lusa um dos elementos do agregado familiar.

Filipe Gonçalves, de 40 anos, Eva Ferreira, de 39 e o filho Luís Gonçalves, de 15 - no Canadá desde 2012 e oriundos de Fafe (distrito de Braga) -, vão ser deportados esta quinta-feira após o visto do trabalho ter expirado, apesar de várias tentativas em diferentes processos de revalidação do estatuto.

"Nós ficamos nesta situação porque ao longo destes anos encontramos pessoas [consultores de imigração] que nos representaram muito mal, não fizeram o trabalho bem feito, fomos enganados, em bom português, posso mesmo afirmar que fomos roubados", frisou Eva Ferreira.