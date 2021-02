Actualidade

O fundador do grupo de telecomunicações chinês Huawei, alvo de sanções dos Estados Unidos, pediu hoje ao novo Governo norte-americano "uma política de abertura" e reafirmou "a capacidade de sobrevivência" da empresa.

A Huawei foi colocada numa "lista negra" de entidades do Departamento do Comércio dos EUA pela administração do antigo Presidente Donald Trump, impedindo o grupo de adquirir tecnologia norte-americana necessária para telemóveis e infraestruturas de telecomunicações.

"Esperamos que a nova administração tenha [em relação à Huawei] uma política de abertura que seja benéfica" para os Estados Unidos, disse Ren Zhengfei, que fundou a empresa em 1987.