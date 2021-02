Covid-19

A incidência acumulada em sete dias caiu na Alemanha pela primeira vez em três meses abaixo das 75 novas infeções pelo novo coronavírus por 100.000 habitantes, divulgou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

Assim, na Alemanha como um todo, a incidência acumulada é de 72,8 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 76,0 de segunda-feira e 90,0 há uma semana. As novas infeções totalizaram 60.577 numa semana.

Em relação às últimas 24 horas, as autoridades de saúde alemãs registaram 481 mortos e 3.379 novas infeções causadas pelo novo coronavírus (sem contabilizar os 600 casos no Estado Renânia do Norte-Vestfália que foram entregues fora do prazo e que serão somente contabilizados na quarta-feira).