Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) alertaram hoje os cidadãos para a necessidade de uma utilização segura e responsável da internet e dos telemóveis, especialmente os mais jovens.

Os alertas da GNR e da PSP surgem hoje dia em que se assinala o Dia Europeu da Internet mais Segura, uma iniciativa da rede INSAFE com o apoio da Comissão Europeia, que visa contribuir para a consolidação de uma internet mais segura para todos, especialmente para os mais jovens.

Em comunicado, a PSP lembra que "a internet é quotidianamente utilizada de forma transversal por toda a população e todas as faixas etárias, especialmente através do acesso às redes sociais. Assim sendo, os perigos associados à internet ganham um alcance muito mais vasto, entrando no campo da 'criminalidade virtual'.