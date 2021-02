Mau tempo

Mais de meia centena de ocorrências foram registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) hoje de manhã devido à chuva e vento forte em vários distritos de Portugal continental.

ÀS 09:50 a ANEPC tinha registadas na sua página da internet 57 ocorrências nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Porto, Vila Real, Santarém, Setúbal, Lisboa, Leiria e Viana do Castelo.

Os distritos com mais ocorrência eram, às 09:50, Coimbra com 12 e Viseu com 10.