Actualidade

Um membro das forças armadas do Irão está envolvido no assassínio de Mohsen Fakhrizadeh, o físico nuclear morto no final de novembro perto de Teerão, disse o ministro dos Serviços de Informação iraniano.

"A pessoa que fez os preparativos iniciais para o assassínio era um militar", anunciou na segunda-feira à noite Mahmoud Alavi numa entrevista à televisão estatal, sem fornecer mais detalhes.

Alavi enfatizou que o seu o Ministério não tem competência para "recolher informações sobre as forças armadas" do Irão.