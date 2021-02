Actualidade

A circulação ferroviária na Linha do Douro, entre as estações de Aregos e Mosteirô, em Baião, está suspensa por ter sido identificado um local que apresenta "risco iminente" de queda de pedras sobre a via, segundo a IP.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que a equipa de manutenção se encontra no local a acompanhar a situação.

De acordo com a empresa, a circulação foi suspensa às 10:00 após ter "sido identificado um local, em Aregos, que apresenta iminente risco de queda de pedras sobre a via".