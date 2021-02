Navalny

Um colaborador do opositor russo preso Alexei Navalny disse na segunda-feira à noite ter discutido com representantes europeus a possível adoção de sanções contra altos responsáveis russos e próximos de Vladimir Putin.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, criticou hoje a iniciativa, acusando os aliados de Navalny de "traição".

Léonid Volkov, um dos principais colaboradores do opositor e que abandonou a Rússia disse através do serviço de mensagens Telegram ter "discutido com representantes dos países da UE" um "pacote de sanções pessoais".