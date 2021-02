Covid-19

Um lar residencial para seniores em Fiães, no concelho de Santa Maria da Feira, tem hoje 49 utentes e funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou a respetiva autarquia do distrito de Aveiro.

Em causa está o equipamento designado como "Senior Residence", cuja direção, contactada pela Lusa, não quis prestar esclarecimentos sobre o assunto.

Fonte da Câmara Municipal da Feira informou, contudo, que o vírus SARS-CoV-2 está atualmente ativo em 39 utentes e 10 funcionários, com base em testes realizados nas últimas semanas.