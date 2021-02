Covid-19

O confinamento e as medidas de restrição à propagação da pandemia de covid-19 resultaram numa descida do índice de transmissibilidade (Rt) do vírus para valores abaixo de 1, revelou hoje o epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge (INSA).

"O valor que estimamos para o Rt para a média dos últimos cinco dias analisados, que corresponde ao período do dia 30 de janeiro a 03 de fevereiro aponta para um Rt de 0,82. Este é um valor baixo, que indica uma redução da incidência de forma clara. O Rt encontra-se abaixo de 1 em todas as regiões do continente e nos Açores, estando apenas na Madeira com um valor de 1,13, que indica uma fase de crescimento", frisou.

Na apresentação realizada na reunião do Infarmed (Lisboa) entre especialistas e políticos, o responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do INSA enfatizou a importância das medidas de restrição aplicadas em meados de janeiro, que se traduziram numa "redução muito mais acentuada da transmissibilidade" do vírus SARS-CoV-2.