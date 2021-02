Covid-19

Portugal poderá atingir os 3.000 novos casos diários de covid-19 dentro de aproximadamente duas semanas, estimou hoje o epidemiologista Manuel do Carmo Gomes.

"Neste momento, estamos a estimar que teremos uma redução a metade do número de casos em aproximadamente 14 dias, o que significa que dentro de aproximadamente duas semanas poderemos chegar à zona dos três mil casos", disse o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa na reunião que decorre no Infarmed, em Lisboa, onde está a ser analisada a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Segundo Manuel do Carmo Gomes, a "grande desaceleração" do número de novos casos foi "verdadeiramente" observada entre 28 e 29 de janeiro, o que corresponde, contando com sete dias de atraso, às medidas que foram implementadas a partir do dia 21 de janeiro.