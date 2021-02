Angola/Cafunfo

O militar das Forças Armadas Angolanas que supostamente baleou um jovem, na segunda-feira, no bairro Bala Bala em Cafunfo, foi detido, anunciou a delegação provincial do Ministério do Interior na Lunda Norte.

Segundo um comunicado, o suposto autor do crime de homicídio encontrava-se fardado na via pública, em companhia de um colega, em missão particular, quando interpelaram dois jovens que circulavam numa motorizada.

"Sem motivo aparente, produziram disparos de armas de fogo do tipo AKM", alvejando mortalmente um jovem de 25 anos, Garcia João Zeca, e provocado graves ferimentos num outro, de 27 anos, Lino António Fernandes.