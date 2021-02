Actualidade

As exportações e importações de combustíveis e lubrificantes diminuíram 32,1% e 35,6%, respetivamente, em 2020 face a 2019, destacando-se como a categoria económica com maiores decréscimos relativos, informou hoje o INE.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), para esta diminuição "contribuiu significativamente" a evolução dos preços deste tipo de bens nos mercados internacionais, nomeadamente a cotação do petróleo bruto (brent), cujo preço médio anual, em euros, diminuiu 36,3% em 2020.

"É de salientar também a mudança nas condições dos mercados nacional e internacional que levaram à suspensão da produção nas refinarias e à diminuição do consumo energético (-4%, -11% e -15% no consumo final de eletricidade, gás natural e derivados do petróleo, respetivamente, face a 2019), devido à diminuição no transporte de passageiros e mercadorias, decorrente do impacto da pandemia covid-19", acrescenta o INE.