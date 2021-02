Covid-19

A variante com origem no Reino Unido do vírus SARS-CoV-2 já terá ultrapassado os 120 mil casos em Portugal, segundo adiantou hoje o investigador do Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ricardo Jorge (INSA) João Paulo Gomes.

"Estimámos que entre 01 de dezembro de 2020 e 07 de fevereiro de 2021 tivessem circulado já em Portugal mais de 120 mil SARS-CoV-2 com o padrão de mutações associado à variante do Reino Unido", explicou o microbiologista na reunião que decorre no Infarmed (Lisboa) entre especialistas e políticos para a análise da evolução da pandemia de covid-19.

Para João Paulo Gomes, as medidas de restrição da pandemia atualmente em vigor levaram ainda a uma quebra na propagação desta variante no país, não confirmando as piores projeções traçadas na anterior reunião no Infarmed, em 12 de janeiro, quando a prevalência desta variante rondaria ainda apenas os 8%.