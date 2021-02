Actualidade

O novo presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), Manuel Fernandes, foi hoje eleito com três votos a favor e duas abstenções, disse à Lusa fonte do partido da oposição.

Em declarações à agência Lusa, a responsável para a comunicação e marketing da CASA-CE, Cesinanda Xavier, disse que a eleição ocorreu hoje numa reunião do colégio presidencial da segunda maior força da oposição política angolana, que não contou com a presença do líder demissionário, André Mendes de Carvalho "Miau".

Segundo Cesinanda Xavier, as abstenções vieram do Bloco Democrático, presidido por Justino Pinto de Andrade, e do Partido de Apoio para a Democracia e desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), de Alexandre Sebastião André, partidos não subscritores da carta que pedia André Mendes de Carvalho "Miau" para colocar o seu cargo à disposição, por alegado fraco desempenho na coligação, o que cumpriu na passada sexta-feira.