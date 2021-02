Actualidade

Os líderes dos três partidos do Governo timorense acordaram hoje apoiar um único candidato presidencial às eleições de 2022, cimentando a plataforma atual para que continue nas legislativas de 2023, disse à Lusa Mari Alkatiri.

Essas foram duas das questões do encontro que mantiveram hoje o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri, o presidente do Partido Libertação Popular (PLP) e primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, e o conselheiro superior do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), José Naimori.