Covid-19

O Governo está a discutir com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos o que fazer em relação às moratórias de crédito e pondera uma eventual extensão de maturidades, disse hoje o ministro da Economia.

"Temos a noção que o impacto do termo das moratórias vai ser importante e, por isso, estamos a discutir com o Banco de Portugal, com a Associação Portuguesa de Bancos", disse o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, que falava no 'webinar' "O Estado do Turismo", promovido pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Em relação às moratórias concedidas às empresas, no âmbito dos apoios para fazer face às dificuldades criadas pela pandemia, Siza Vieira avançou que pode estar em cima da mesa "eventualmente, uma extensão de maturidades", mas que é algo que tem de se ver "se se justifica" e em que condições.