Covid-19

O ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, prometeu hoje uma "ação forte" da polícia cabo-verdiana face a eventuais aglomerações no Carnaval, cujos desfiles estão proibidos devido à pandemia de covid-19.

"A polícia já está no terreno, há uma forte sensibilização. Agora, não ignoremos o aspeto cultural e de mentalidade que o Carnaval tem, as pessoas vivem o Carnaval", começou por reconhecer o governante, questionado pela Lusa à margem da inauguração da Direção de Investigação Criminal da Polícia Nacional, na Praia.

"Neste particular, o que nós estamos a recomendar às pessoas é para ficarem em casa, para evitarmos, nós todos, situações de exposição. No que [diz respeito] aos desfiles organizados claramente que está proibido, ninguém vai impedir ninguém de estar com uma máscara ou com uma fantasia, mas aquilo que a polícia fará será uma ação forte no sentido de evitar aglomerações", garantiu.