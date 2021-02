Actualidade

Sete exemplares de lince-ibérico, espécie considerada como "Criticamente em Perigo" em Portugal, vão ser libertados este mês no país, o total do ano, anunciou hoje o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Numa nota de imprensa, o ICNF informa que a época de soltas de lince-ibérico no país tem início hoje, com a libertação de dois de sete exemplares, num programa que "continuará até ao final do mês, na área de reintrodução do Vale do Guadiana".

Segundo o ICNF, os exemplares a soltar "nasceram em 2020, em três dos quatro centros de reprodução em cativeiro existentes na Península Ibérica".