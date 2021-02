Actualidade

Pelo menos nove pessoas, incluindo vários funcionários governamentais, morreram hoje numa série de ataques perpetrados no Afeganistão, em particular na capital do país, Cabul, informaram as autoridades locais.

Os ataques, que até ao momento não foram reivindicados, mataram cinco funcionários governamentais e quatro elementos das forças policiais, segundo precisaram as mesmas fontes.

Um dos ataques perpetrados em Cabul foi conduzido por vários homens armados que abriram fogo num bairro da capital afegã, identificado como Bagh-e Daud, e que mataram quatro funcionários do Ministério para o Desenvolvimento Rural, segundo relatou o porta-voz da polícia local, Ferdaws Faramarz.