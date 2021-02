Actualidade

O ministro dos Serviços de Informações do Irão advertiu hoje o Ocidente de que o seu país pode tentar obter a arma nuclear se as sanções internacionais que o paralisam continuarem em vigor, indicou hoje a televisão estatal.

As declarações de Mahmoud Alavi marcam uma rara ocasião em que um responsável do governo indica que o Irão pode mudar o rumo do seu programa nuclear. Teerão insiste há muito que o programa tem apenas fins pacíficos.

Uma 'fatwa' (ordem religiosa) de 1990, do líder supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei, afirma que as armas nucleares são proibidas.