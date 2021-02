Actualidade

O aumento do cibercrime verificado durante a pandemia "veio para ficar, mesmo pós-covid", o que impõe mais coordenação e partilha de informações, alerta a deputada Isabel Oneto, copresidente do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol.

"O hábito de fazer compras 'online', o recurso à internet, o teletrabalho, enfim... [tudo] veio para ficar. As pessoas não vão desacelerar a utilização da internet após covid, pelos hábitos que adquiriram. Há aqui um campo também para as organizações criminosas, a que é preciso estar atento, resultante precisamente de um maior recurso à internet por parte dos cidadãos", explanou, em entrevista à Lusa, via zoom.

Já no dia 02 deste mês, numa reunião com parlamentares europeus, no quadro da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), a diretora da agência de cooperação policial Europol tinha realçado que a crise económica e social resultante do impacto da pandemia de covid-19 no mundo é uma "oportunidade" para o crime organizado.