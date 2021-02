Actualidade

A Turquia está disponível a não utilizar o sistema de mísseis russos S-400, como parte de um possível acordo com os Estados Unidos para aliviar tensões, anunciou hoje o Governo turco.

"Estamos abertos a uma negociação de um modelo semelhante ao que está em vigor para o S-300, presente na ilha de Creta, na Grécia", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, numa entrevista ao jornal Hurriyet.

A compra dos mísseis russos por Ancara prejudicou as relações com Washington, nos últimos anos, depois de os Estados Unidos terem dito que aquelas armas são incompatíveis com os sistemas de defesa a NATO, de que a Turquia é membro, tal como os EUA.