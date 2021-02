Covid-19

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) sublinhou hoje que "não se pode desconfinar já", referindo que não conhece um "número mágico" para apontar data ao desconfinamento, mas isso só pode acontecer quando "diminuírem os internamentos de cuidados intensivos".

"Não há dúvida de uma coisa: não podemos desconfinar já. Tivemos uma grande onda, menor no Norte do que no Sul do país, mas é sensato esperar mais algum tempo e esperar que os números de infetados por dia diminuam de forma substancial, apesar de neste momento estarem em queda significativa", disse Miguel Guimarães.

O bastonário da OM, que falava aos jornalistas após uma visita ao Hospital de São João, no Porto, comentava a opinião que alguns epidemiologistas deram hoje durante a reunião no Infarmed, em Lisboa.