Actualidade

Pelo menos onze civis foram mortos durante a noite num ataque dos rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas (ADF) no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), disseram hoje ativistas da sociedade civil e fontes do exército.

O ataque ocorreu na cidade de Mwenda, localizada no território de Beni, na província do Kivu Norte.

"A estimativa de onze civis mortos é ainda provisória", disse, por telefone, um líder da sociedade civil de Beni, Kizito Bin Hango, citado pela agência de notícias espanhola, Efe, acrescentando que os atacantes "também saquearam a cidade e levaram animais".