Covid-19

O Governo da Madeira vai alterar as regras de confinamento "durante toda a semana" do Carnaval, com o encerramento das atividades comerciais às 17:00 e recolher obrigatório às 18:00, anunciou hoje o presidente do executivo regional.

"Vamos alterar as regras em vigor que estão na resolução relativamente ao encerramento das atividades" devido à pandemia de covid-19, afirmou Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita que efetuou à construção de um caminho agrícola no concelho de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal.

O governante adiantou que a decisão será tomada na reunião do Conselho do Governo, que se realiza na quinta-feira, e vai estipular "o encerramento, durante toda a semana, das atividades às 17:00 e recolher obrigatório às 18:00".