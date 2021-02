Actualidade

Portugal conta com 14 serviços de televisão por subscrição e cerca de 1,4 milhões de subscritores, com este mercado a ser liderado pela plataforma Netflix, revelou hoje o Observatório Europeu do Audiovisual (OEA).

Os dados constam de um relatório sobre tendências de consumo de serviços de televisão por subscrição a pedido ('Video on Demand' ou VOD) em 2020 no espaço da União Europeia, compilados por aquele organismo, e que identificam uma alteração no consumo de conteúdos audiovisuais com a entrada de novos operadores, como as plataformas de 'streaming'.

Segundo o OEA, os três operadores VOD com maior relevância no mercado português são a Netflix (47%), a AppleTV (21%) e a Amazon (13%).