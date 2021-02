Actualidade

Nuno Capucho, que em setembro rendeu Daúto Faquirá no comando do Sporting da Covilhã, já não é treinador do clube da II Liga de futebol, anunciou hoje o emblema serrano.

"Informamos que a partir de hoje Nuno Capucho, e a sua equipa técnica, deixam de pertencer à estrutura serrana. Agradecemos o profissionalismo de todos e enaltecemos o caráter. Desejamos muita sorte e sucessos profissionais", lê-se no comunicado divulgado na página na Internet do Sporting da Covilhã.

Capucho começou a orientar os 'leões da serra' à quarta jornada, quando a equipa ainda não tinha somado qualquer ponto.