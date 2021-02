Navalny

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, informou hoje que irá propor aos líderes europeus a adoção de sanções à Rússia, no Conselho Europeu de 25 e 26 de março.

"Durante o Conselho Europeu de março, iremos fornecer orientações sobre o caminho a seguir [para as relações entre a Rússia e a UE]. Cabe aos Estados-membros decidir o próximo passo mas, sim, pode incluir sanções. E irei avançar com propostas concretas, utilizando o poder de iniciativa que o Alto Representante tem", adiantou Josep Borrell durante uma intervenção na sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) onde esclareceu os eurodeputados sobre a sua visita à Rússia entre 04 e 06 de fevereiro.

A imposição de sanções é uma das conclusões que Borrell retirou da deslocação a Moscovo, referindo que ficou "muito preocupado" com as "escolhas geoestratégicas" que as autoridades russas estão a tomar, e as "implicações" que estas podem ter para a UE e para a sociedade do país.