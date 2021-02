Covid-19

A ministra da Saúde afirmou hoje que a saída do epidemiologista Manuel Carmo Gomes do painel de peritos que faz o ponto da situação da covid-19 no Infarmed se deveu a motivos profissionais.

"Por razões da sua vida profissional, optou por pedir para continuar a apoiar o grupo, mas não fazer apresentações técnicas", disse Marta Temido à saída de uma reunião virtual com especialistas que decorreu no Infarmed, em Lisboa.

Questionada sobre se a saída de Carmo Gomes tem a ver com discordâncias em relação à estratégia de combate à pandemia adotada pelo Governo, a ministra afirmou que "não serão essas as razões, pelo menos da parte do Governo, que colocam qualquer um dos nossos peritos ou mais presente ou nos bastidores durante algum tempo".