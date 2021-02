Covid-19

O Carnaval vai este ano ser vivido de forma diferente em Cabanas de Viriato e em Lazarim, com a tradição da "dança dos cus" a ser cumprida em ambiente familiar e os caretos expostos à porta de casa, respetivamente.

As organizações destes dois festejos tradicionais do distrito de Viseu decidiram marcar a data, mas cumprindo as limitações impostas pela covid-19.

"Basta haver música que logo a vontade consegue encontrar dois ditos cujos para fazerem a dança e isso é o suficiente", disse à agência Lusa Filipe Rodrigues, da direção da Associação de Carnaval de Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal.