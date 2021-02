Covid-19

A ministra da Justiça disse hoje, no parlamento, que vai começar "a breve trecho" a vacinação contra a covid-19 dos oficiais de justiça e dos trabalhadores dos registos.

"Pensamos a breve trecho iniciar a vacinação do núcleo de trabalhadores que asseguram os serviços essenciais e a continuidade dos serviços e de outros subsistemas, nomeadamente oficiais de justiça e os trabalhadores de registos", afirmou Francisca Van Dunem, sem adiantar datas, na intervenção inicial na audição regimental na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A ministra enumerou ainda quem já está a receber a primeira dose da vacina, destacando os guardas prisionais, o pessoal civil do sistema prisional, os trabalhadores prioritários do instituto de medicina legal, além do pessoal médico e de enfermagem.