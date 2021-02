Actualidade

A Ordem dos Advogados Portugueses manifestou hoje "solidariedade" para com a congénere da Guiné-Bissau, impedida de aceder à sua sede, apelando à intervenção do Presidente e do chefe da diplomacia portugueses no que considera "um atentado ao Estado de Direito".

O impedimento dos membros da OAGB de acederem ao edifício da Ordem "representa um atentado ao Estado de Direito, ao regular funcionamento da Ordem dos Advogados e à liberdade de exercício da advocacia por parte dos advogados guineenses", afirma a Ordem portuguesa, num comunicado enviado às redações.

Na semana passada, a Presidência da República guineense intimou a OAGB a abandonar, até domingo, a sua sede, situada a escassos metros do Palácio da República, alegando questões de segurança no local de trabalho do chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló. Esta segunda-feira, o bastonário da OAGB, Basílio Sanca, afirmou que membros da Ordem foram "impedidos" de aceder ao edifício, que encontraram fechado a cadeado.